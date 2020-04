F1, Helmut Marko: “Red Bull Ring pode receber duas corridas…”

Sabendo-se que é quase impossível realizar todo o calendário quando se prevê perderem-se quatro meses de corridas, há quem avance com sugestões para resolver a questão e o “pensar fora da caixa” aventado pelo presidente da FIA, Jean Todt, está a ‘colher’ junto de algumas pessoas, entre elas Helmut Marko, consultor da Red Bull, que revelou que o Red Bull Ring, pista situada na Áustria,poderá juntar-se a Silverstone para acolher mais de uma corrida em 2020. Recorde-se que a Red Bull, proprietária e promotora do GP austríaco marcado para 5 de julho, deixa em aberto a possibilidade de acolher a sua corrida em 2020: “Vamos ter de esperar para ver, porque não estamos sozinhos no mundo. Mesmo que pudéssemos organizar-nos, não seria possível se as restrições de viagens no resto da Europa continuarem a ser tais,que ninguém possa entrar noutro país sem uma quarentena sanitária. Parece que a situação na Europa é globalmente melhor, mas de momento não é possível prometer nada”, disse Helmut Marko, ao motorsport-magazin.com, adiantando ainda que Spielberg tem capacidade para organizar uma corrida com um pré-aviso tardio: “Esta é a vantagem do Red Bull Ring. Tem um sistema que pode ser desbloqueado de um dia para o outro, e existe a possibilidade de haver mais do que uma corrida no Red Bull Ring em 2020, pois temos um sistema pronto a ser utilizado. É apenas uma questão de negociação com a Liberty, depois depende do resto da Europa”.