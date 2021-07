F1: Haverá lugar para Guanyu Zhou em 2022? | AutoSport

O piloto chinês Guanyu Zhou fez a sua estreia num F1 ao volante do Alpine de Fernando Alonso no primeiro treino livre do GP da Áustria. O piloto da Academia Alpine que compete na F2 e é líder, caso vença o campeonato que serve de patamar para a F1, não pode continuar nessa categoria.

Mas, com Fernando Alonso garantido na Alpine e com novo contrato já assinado com Esteban Ocon, haverá lugar para Zhou dentro da F1? Segundo Mia Sharizman, diretor da Academia Alpine, a ideia é encontrar um lugar entre parceiros e equipas clientes.

“Desde início, o plano é encontrar uma equipa parceira, ou uma equipa cliente. Os meus colegas, a minha direção, estamos todos a trabalhar no sentido de encontrar uma nova equipa ou se há uma equipa cliente”.

No entanto, a Renault não tem, nem deverá ter tão cedo, uma equipa cliente na F1. Sharizman afirma que acontece o mesmo à McLaren, por exemplo.

“É como pedir à McLaren – que tem um programa júnior – para colocar os seus pilotos [na F1]. É uma situação semelhante, a McLaren não terá ninguém que seja seu parceiro. Por isso, nós estamos confiantes que, eventualmente, acabaremos por colocar estes pilotos”.

O site Formula Scout, adianta que houve contactos entre a Alpine e a Williams sobre a possibilidade de colocar na equipa chefiada por Jost Capito, Guanyu Zhou.