F1: Haverá alguma surpresa no pódio do GP da Austrália? – Sondagem | AutoSport

A Red Bull dominou a Fórmula 1 nos últimos anos, com Max Verstappen a conquistar o título mundial de pilotos em 2021, 2022 e 2023, enquanto a estrutura também venceu o campeonato de construtores em 2022 e 2023.

No entanto, a temporada de 2024 está apenas a começar e a Red Bull mantém uma margem substancial para os adversários. Outras equipas mostram sinais de que podem vir a desafiar a Red Bull. A Ferrari, em particular, parece ter feito um grande progresso durante a pré-temporada e alcançou dois pódios nas provas já realizadas, primeiro Carlos Sainz e depois Charles Leclerc em Jidá.

A Mercedes ainda está em recuperação depois de ter tido uma dececionante temporada em 2022, cujos problemas ainda são sentidos. Com um histórico de sucesso na Fórmula 1 e um bom departamento técnico, a equipa de Brackley não deve ser descartada desta luta.

O mesmo se poderá pensar da McLaren, depois de ter progredido de forma impressionante na temporada passada. Além disso, tem dois pilotos jovens e com potencial para crescer dentro do pelotão.

Ainda existe a Aston Martin, apesar de não ter tido um início de ano tão forte com em 2023, mas pode ter um carro rápido e tem um piloto experiente em Fernando Alonso. A equipa ainda precisa de o provar, mas tem o potencial para ser uma surpresa em 2024.

Mas no meio do pelotão as margens têm sido muito curtas nas duas primeiras provas do ano. Em especial no momento da qualificação, passar ao Q2 e depois ao Q3 tem acontecido por diferenças curtas, podendo com isso significar uma corrida melhor ou pior.

O GP da Austrália vai realizar-se duas semanas depois da prova na Arábia Saudita, dando algum tempo de preparação às equipas, tanto em simulador como na análise aos dados recolhidos em pista nas duas provas de abertura da temporada. Podemos ter algum piloto surpresa no pódio em Albert Park, diferentes daqueles quatro – da Red Bull e Ferrari – que já subiram no Barém e na Arábia Saudita?

Com isso em mente, queremos saber a opinião dos leitores do AutoSport. Podemos ter um piloto diferente no pódio na Austrália?

Pode complementar a sua resposta na nossa caixa de comentários.