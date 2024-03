F1: Haverá alguma surpresa no pódio do GP da Austrália? – Resultado sondagem | AutoSport

Questionados os leitores do AutoSport sobre a possibilidade de haver um piloto diferente dos quatro que já por lá passaram, no pódio do Grande Prémio da Austrália, próxima prova do mundial de Fórmula 1, a maioria considera que isso não acontecerá. 57,1% dos votos não vê qualquer outro piloto a poder subir ao pódio em Melbourne, além de Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz ou Charles Leclerc.

No entanto, entre os restantes 42,9% dos leitores que esperam uma surpresa na próxima prova, Fernando Alonso (25%) é o preferido para terminar entre os três primeiros do GP, seguido de Lewis Hamilton e Lando Norris, ambos com 21,7% dos votos. Enquanto o companheiro de equipa de Hamilton, George Russell, apenas reuniu 3,3% dos votos, Oscar Piastri, colega de Norris na McLaren, obteve 18,3%.

As dúvidas serão tiradas na madrugada do próximo domingo, com a realização da corrida do Grande Prémio da Austrália.