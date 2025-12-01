F1: Hannah Schmitz ‘impôs’ paragem sob Safety Car e virou o tabuleiro no Qatar…
Numa multidão de dúvidas, foi um olhar solitário que levou a equipa à vitória…
Hannah Schmitz, chefe de estratégia da Red Bull, confirmou a decisão de parar Max Verstappen e Yuki Tsunoda na volta 7 do GP do Qatar como “clara e óbvia”, superando algumas dúvidas internas, enquanto a McLaren manteve Oscar Piastri, líder da corrida até aí, e Lando Norris, terceiro classificado na pista – ‘jogada’ que entregou a vitória de bandeja ao neerlandês e ajudou-o a reduzir para 12 pontos a liderança de Norris antes da última provas em Abu Dhabi..
Plano pré-definido ignorou McLaren
Schmitz, na Red Bull desde 2009 e engenheira sénior desde 2021, baseou-se em simulações: Safety Car na volta 7 encaixava perfeitamente na regra Pirelli de 25 voltas no máximo com o mesmo ‘set’ de pneus, iniciando as duas paragens obrigatórias com um ganho temporal massivo. “Faríamos a paragem com os dois carros. A vantagem era enorme em duas paragens o que era óbvio para nós e para o pitlane”, explicou Schmitz à sueca Viaplay.
A colisão Hulkenberg-Gasly na Curva 2 trouxe o momento perfeito; quase toda a grelha parou, exceto os McLaren.
Dúvidas superadas na boxe
Ao saber que Piastri liderava sem parar, a equipa questionou: “Tens a certeza? Queres mesmo parar?” Schmitz manteve-se firme: “Sim, acho mesmo que sim”. Outros pilotos confirmaram a jogada ao entrar nas boxes, restringindo a flexibilidade Red Bull mas garantindo um avanço decisivo, pois o tempo perdido naquela ida à boxe era muito menor do que com a corrida a decorrer e depois Verstappen geriu ritmo para poupar pneus, e com isso bateu Piastri por oito segundos. “Viram as outros equipas fazer o mesmo e tranquilizaram-se”, recordou.
Presente no pódio para receber o troféu de construtores, Schmitz simbolizou o acerto tático num fim de semana duro para a Red Bull. A McLaren apostou na flexibilidade se houvesse novo Safety Car – sem dúvida que tinham razãop nesse aspeto, o problema é que novo SC nunca apareceu – e a degradação baixa beneficiou Verstappen. Desta forma, a luta pelo título permanece viva para Abu Dhabi, graças à convicção de Hannah Schmitz.
FOTOS Getty Images / Red Bull Content Pool
Canam
1 Dezembro, 2025 at 10:19
Espetacular remontada do Vestappen. E podia ter ainda reduzido mais pontos caso o Antonelli não fizesse o seu nº! Tudo a decidir no Abu Dhabi mas o Max não depende dele. E isso pode ser decisivo.
Pity
1 Dezembro, 2025 at 10:24
A McLaren precisa de alguém como Hannah Schmitz. Ela é a melhor estrategista do paddock. Não foi só ontem que ela “decidiu” a corrida, já o fez inúmeras vezes.