F1: Hannah Schmitz ‘impôs’ paragem sob Safety Car e virou o tabuleiro no Qatar…

Numa multidão de dúvidas, foi um olhar solitário que levou a equipa à vitória…

Hannah Schmitz, chefe de estratégia da Red Bull, confirmou a decisão de parar Max Verstappen e Yuki Tsunoda na volta 7 do GP do Qatar como “clara e óbvia”, superando algumas dúvidas internas, enquanto a McLaren manteve Oscar Piastri, líder da corrida até aí, e Lando Norris, terceiro classificado na pista – ‘jogada’ que entregou a vitória de bandeja ao neerlandês e ajudou-o a reduzir para 12 pontos a liderança de Norris antes da última provas em Abu Dhabi..​

Plano pré-definido ignorou McLaren

Schmitz, na Red Bull desde 2009 e engenheira sénior desde 2021, baseou-se em simulações: Safety Car na volta 7 encaixava perfeitamente na regra Pirelli de 25 voltas no máximo com o mesmo ‘set’ de pneus, iniciando as duas paragens obrigatórias com um ganho temporal massivo. “Faríamos a paragem com os dois carros. A vantagem era enorme em duas paragens o que era óbvio para nós e para o pitlane”, explicou Schmitz à sueca Viaplay.

A colisão Hulkenberg-Gasly na Curva 2 trouxe o momento perfeito; quase toda a grelha parou, exceto os McLaren.​

Dúvidas superadas na boxe

Ao saber que Piastri liderava sem parar, a equipa questionou: “Tens a certeza? Queres mesmo parar?” Schmitz manteve-se firme: “Sim, acho mesmo que sim”. Outros pilotos confirmaram a jogada ao entrar nas boxes, restringindo a flexibilidade Red Bull mas garantindo um avanço decisivo, pois o tempo perdido naquela ida à boxe era muito menor do que com a corrida a decorrer e depois Verstappen geriu ritmo para poupar pneus, e com isso bateu Piastri por oito segundos. “Viram as outros equipas fazer o mesmo e tranquilizaram-se”, recordou.

Presente no pódio para receber o troféu de construtores, Schmitz simbolizou o acerto tático num fim de semana duro para a Red Bull. A McLaren apostou na flexibilidade se houvesse novo Safety Car – sem dúvida que tinham razãop nesse aspeto, o problema é que novo SC nunca apareceu – e a degradação baixa beneficiou Verstappen. Desta forma, a luta pelo título permanece viva para Abu Dhabi, graças à convicção de Hannah Schmitz.

FOTOS Getty Images / Red Bull Content Pool