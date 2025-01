F1: Hamilton sofre acidente no teste com a Ferrari em Barcelona

Lewis Hamilton e a Ferrari tiveram um contratempo inesperado durante o segundo dia de testes no circuito de Barcelona. O heptacampeão mundial, que está a preparar-se para a sua primeira temporada com a Scuderia, perdeu o controlo do SF-23 e bateu nas barreiras, interrompendo temporariamente o programa de testes da equipa italiana.

FOTOS Ferrari

Após a sua estreia ao volante da Ferrari na semana passada, em Fiorano, Hamilton voltou à pista esta semana para um teste mais extenso no traçado espanhol. Divide os trabalhos com Charles Leclerc e a Ferrari já utilizou três dos quatro dias permitidos para os seus pilotos titulares testarem carros de temporadas anteriores.

Hamilton esteve em ação na tarde de terça-feira e regressou ao cockpit na manhã de quarta-feira, até ao incidente que danificou a carroçaria e a suspensão do SF-23. Felizmente, o britânico saiu ileso do acidente. Segundo informações do Motorsport.com Itália, a Ferrari conseguiu reparar o monolugar a tempo de Leclerc assumir o volante, ainda que com algum atraso no programa.

Hamilton vai rodar com o SF-24 no próximo teste de pneus da Pirelli, também em Barcelona, na próxima semana. O teste em conjunto com a McLaren, contará com um carro modificado para simular as características aerodinâmicas das novas regras de 2026. Embora esse ‘carro mula’ não tenha o mesmo comportamento do SF-24, pelo menos permitirá a Hamilton chegar aos testes de pré-temporada no Bahrein com melhor conhecimento da filosofia dos monolugares da Ferrari.