F1, Hamilton sobre a situação de Pérez: “há uma pessoa em particular que não o tem ajudado” | AutoSport

Lewis Hamilton abordou a situação de Sergio Pérez na Red Bull em entrevista antes do Grande Prémio do México, o que considera ser uma posição complicada do seu adversário dentro da própria equipa, apontando o dedo a uma pessoa em especial que não tem ajudado o mexicano a ultrapassar a fase difícil em termos de desempenho.

“Nunca passei pela mesma situação que o Checo [Sergio Pérez] tem vivido, mas como piloto percebo a pressão psicológica, que pesa tanto naquilo que fazemos. É complicado de explicar”, começou por dizer o piloto da Mercedes em declarações à Fox Sports no México, acrescentando que Pérez “tem um apoio espetacular e tem conseguido ultrapassar isso muito bem, mas penso que a sua equipa não lhe tem dado um grande apoio – não diria toda a equipa, porque há muitas pessoas numa equipa – há uma pessoa em particular que não o tem ajudado, psicologicamente. Se ouvisse o Toto [Woff] a falar tão mal de mim durante o fim de semana, seria muito difícil”.

Após o Grande Prémio dos EUA, Christian Horner esclareceu que não há a hipótese da equipa afastar Sergio Pérez se este perder o segundo lugar da classificação para Lewis Hamilton, tendo 39 pontos de vantagem neste momento – 240 pontos do mexicano para os 201 de Lewis Hamilton – apesar dos muitos rumores que apontam para essa possibilidade.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA