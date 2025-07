F1, Hamilton pede desculpas à equipa após qualificação “inaceitável” na Bélgica

Lewis Hamilton descreveu o seu resultado nos treinos de qualificação para o Grande Prémio da Bélgica como “inaceitável”, após terminar em 16.º lugar, enquanto o seu colega de equipa na Ferrari, Charles Leclerc, alcançou a terceira posição.

Hamilton admitiu que as suas eliminações precoces nos treinos de qualificação belgas são “inaceitáveis” e garantiu que pediria desculpas à sua equipa. O heptacampeão de Fórmula 1 partirá para o Grande Prémio de domingo da 16.ª posição da grelha de partida, depois de uma violação dos limites da pista na sua última volta na Q1 ter resultado na anulação do seu tempo, eliminando-o logo na primeira fase. Esta situação seguiu-se a uma qualificação Sprint igualmente dececionante, onde tinha conseguido apenas o 18º tempo mais rápido, sendo também eliminado na SQ1.

Nessa sessão de sexta-feira, Hamilton bloqueou os pneus traseiros e fez um pião – um erro que descreveu como inédito na sua carreira e que, mais tarde, atribuiu a um novo componente no seu Ferrari.

Após a sua mais recente desilusão na qualificação de sábado, quando questionado se começava a sentir-se mais confortável com as mudanças, Hamilton disse à Sky Sports F1: “Não particularmente. Senti-me igual ao resto do fim de semana. Fizemos algumas alterações, o carro não estava terrível. Penso que foi ainda mais difícil para nós. Tivemos de colocar um segundo conjunto [de pneus macios] apenas para passar na Q1.”

Hamilton continuou: “Depois, da minha parte, outro erro, por isso tenho mesmo de olhar para dentro. Tenho de pedir desculpas à minha equipa, porque é simplesmente inaceitável ser eliminado em ambas as Q1. É uma performance muito, muito fraca da minha parte.”

A agravar as dificuldades de Hamilton está o fim de semana impressionante que o seu colega de equipa, Charles Leclerc, está a ter, tendo qualificado em quarto para a Sprint e em terceiro para o Grande Prémio.

Hamilton acrescentou: “É incrivelmente doloroso. Está a revelar-se um fim de semana bastante mau até agora.”

Com a previsão de chuva para domingo, há pelo menos uma hipótese de uma estratégia inteligente mudar a sorte de um piloto, algo que Nico Hulkenberg destacou em Silverstone na última corrida, quando o piloto da Sauber conquistou um pódio surpreendente.

No entanto, nem mesmo esta perspetiva conseguiu levantar o ânimo de Hamilton. Ele afirmou: “Tudo pode acontecer aqui. Não sei. Não faço ideia sobre amanhã. Vai ser muito difícil da posição em que estou, por isso é definitivamente um fim de semana para esquecer.”

Olhando para o que o resto da temporada pode trazer, Hamilton concedeu: “Quer dizer, estamos a tentar fazer o melhor com o que temos, e toda a gente está a trabalhar arduamente na fábrica. Tivemos atualizações, mas penso que é provavelmente tudo para este ano, e o foco está agora no carro do próximo ano. Esta temporada tem sido difícil.”

