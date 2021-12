F1: Hamilton não dominará na Arábia Saudita como no Brasil, diz Martin Brundle | AutoSport

A época de 2021 tornou-se numa das grandes incógnitas da Fórmula 1 dos últimos tempos. A liderança do campeonato de pilotos é de Max Verstappen, mas Lewis Hamilton venceu as últimas duas corridas e ganhou novo fôlego na perseguição ao seu rival.

“É quase como se ele se tivesse excedido. Costumava fazer isso depois da pausa de verão, e as pessoas simplesmente não sabiam o que tinha feito para vencer os títulos na Mercedes”, afirmou o ex-piloto de Fórmula 1 e comentador da SkySports, Martin Brundle, citado pelo Motorsport.com “Penso que fez outra vez, provavelmente um pouco mais tarde, e a Mercedes fez a mesma coisa que Lewis. E de repente, perguntamo-nos se ele não será agora o favorito para o campeonato com este ímpeto, mas só é preciso uma escorregadela, problemas de fiabilidade, um toque, um furo, o que quer que seja e Max pode levar o título no próximo fim de semana. Provavelmente não o fará, mas poderia. Por isso, é assim finamente equilibrado”.

A Mercedes prometeu trazer o motor que foi utilizado em São Paulo por Lewis Hamilton para a estreia em Gidá, mas para Brundle, o domínio do britânico não será tão expressivo como no Brasil.

“Penso que eles usaram fortemente aquele motor e a Mercedes tem o que eles chamam de degradação nos seus motores. A Red Bull parecia ter uma asa traseira que funciona incrivelmente bem em algumas pistas e noutras não o que, nesse aspecto, parece um pouco bidimensional. Sei que têm oito pontos, e os pontos significam tudo. Mas em quem apostaria dinheiro? Basta um único incidente e tudo muda, mas penso que não serão tão dominantes como no Brasil, mas ainda penso que serão o carro a bater na Arábia Saudita”.

A final da temporada será num circuito de Abu Dhabi fortemente alterado, mas no ano passado Verstappen venceu, no entanto Brundle considera que as modificações ao traçado irão beneficiar as características do Mercedes. “A Red Bull dominou lá no ano passado, mas é preciso lembrar que Lewis ainda estava a recuperar da COVID e não estava na sua melhor forma. A pista mudou muito, é muito mais rápida, é cerca de 11 segundos por volta mais rápida. Quando se trata de circuitos de alta velocidade o Mercedes parece ter a vantagem. Por isso, para estes dois seguintes circuitos, tenho a certeza que a Mercedes se sente bastante confiante“.