F1, Hamilton impulsiona mudança de filosofia para beneficiar a Ferrari

Lewis Hamilton defende uma mudança fundamental na filosofia da Ferrari que possibilite tornar o monolugar de 2026 mais previsível e consistente, do que o atual, numa estratégia que visa beneficiar significativamente os dois pilotos e por inerência a Scuderia para 2026.

Ferrari enfrenta desafios em 2025

A Ferrari chegou ao meio da temporada 2025 de Fórmula 1 sem qualquer vitória após o Grande Prémio da Grã-Bretanha, excluindo eventos Sprint. Lewis Hamilton e Charles Leclerc têm vindo a enfrentar dificuldades numa campanha que prometia muito mais para a equipa italiana.

Apesar de ocuparem o segundo lugar no campeonato de construtores, a posição da Ferrari pode ser enganadora. Os seus rivais mais próximos, a Mercedes, trabalham com o estreante Andrea Kimi Antonelli, que naturalmente não estava ao nível de George Russell na sua primeira campanha. Na Red Bull, Max Verstappen tem-se mantido consistente, mas o segundo piloto contribuiu apenas com sete pontos.

Hamilton defende nova abordagem técnica

Segundo informações da La Gazzetta dello Sport, Hamilton e a Ferrari ainda estão a tentar combinar as suas “visões do trabalho e do carro” de modo que os caminhos não sejam diferentes e ambos possam entreajudar-se ao caminhar para o mesmo objetivo no que à afinação do carro diz respeito, com a equipa a ganhar com isso.

Nesse contexto, o heptacampeão mundial precisa de compreender o que torna o SF-25 rápido e adaptar o seu estilo de condução, enquanto a equipa de Fred Vasseur aprende a maximizar o potencial do piloto mais bem-sucedido da F1. O carro de Hamilton tem-se mostrado demasiado inconsistente para desafiar regularmente a McLaren, com a Ferrari a enfrentar problemas na direção assistida em curvas de alta velocidade.

Hamilton defende uma “mudança de filosofia” para criar um carro “menos extremo” e mais previsível.

Esta necessidade tornou-se evidente após o fraco desempenho de Leclerc na Grã-Bretanha, onde foi superado por Hamilton e terminou fora dos pontos.

Com ambos os pilotos sem vitórias em 2025 – Leclerc tem três pódios – a Ferrari deve em breve focar totalmente no desenvolvimento para 2026. Contudo, surgem preocupações sobre a competitividade do seu motor face às unidades da Mercedes e Audi, numa fórmula que promete ser dominada pela potência dos motores.