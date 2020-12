F1: Hamilton e Verstappen votados os melhores de 2020 pelos chefes de equipa

Os chefes de equipa na Fórmula 1 já escolheram os pilotos do ano de 2020, com Lewis Hamilton a vencer esta votação, seguido de Max Verstappen.

A votação foi feita pela f1.com, com os seguintes chefes de equipa a participarem: Cyril Abiteboul, Christian Horner, Simon Roberts, Andreas Seidl, Guenther Steiner, Otmar Szafnauer, Franz Tost, Fred Vasseur, Toto Wolff.

Pelo segundo ano consecutivo, Verstappen volta a ficar atrás de Hamilton, apesar de ter terminado na terceira posição do campeonato, atrás de Valtteri Bottas. A completar o pódio fica Charles Leclerc, a mesma posição de 2019, mas, o resultado impressiona mais porque o 2020 da Ferrari não foi nada bom, com a equipa italiana a ficar na sexta posição no campeonato de construtores.

Apesar de não ter marcado pontos com a Williams, George Russell com a sua prestação na Mercedes pontuou pela primeira vez na Fórmula 1. Nesta votação o britânico termina na quinta posição, atrás de Daniel Ricciardo (que conquistou dois pódios para a Renault) e à frente de Sergio Pérez (que conquistou a primeira vitória na sua carreira na Fórmula 1).

Ao contrário do que aconteceu no campeonato de pilotos, aqui Lando Norris ficou na frente de Carlos Sainz. Norris foi sétimo classificado com o espanhol a ser oitavo. A fechar os dez primeiros, empatados com 27 pontos, ficam Bottas e o vencedor do Grande Prémio de Itália Pierre Gasly.

Resultados:

Posição Piloto Pontuação

1 Lewis Hamilton 171

2 Max Verstappen 156

3 Charles Leclerc 132

4 Daniel Ricciardo 95

5 Sergio Perez 82

6 George Russell 75

7 Lando Norris 45

8 Carlos Sainz 37

9= Valtteri Bottas 27

9= Pierre Gasly 27