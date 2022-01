F1: Hamilton e Verstappen com o mesmo carro e Horner não tem dúvidas sobre quem venceria | AutoSport

Christian Horner tinha dito durante a época que o esforço da equipa e de Max Verstappen era enorme, já que o Red Bull era inferior ao Mercedes em muitas das pistas. Agora, num momento em que toda a gente se prepara para o regresso, Horner deixou bem vincado que o desempenho de Verstappen em 2021 foi extraordinário, visto que o material usado não tinha a mesma qualidade que o do seu adversário.

“Não se pode negar nada que Lewis tenha conseguido”, disse Horner ao The Times. “Ele é um dos grandes absolutos e estatisticamente o mais bem sucedido da história, mas se colocar Max e Lewis naquele carro [Mercedes], e não tenho dúvidas de quem sairia por cima. Põe Lewis no nosso carro, e eu também não tenho dúvidas de quem sairia por cima. Com Max tudo é possível. Não esperávamos ser competitivos em Jidá. Isso deve-se principalmente ao Max. Não creio que lhe tenha sido dado crédito suficiente, a forma como ele pilotou”.

O responsável da Red Bull continuou com os elogios ao desempenho do seu piloto, afirmando que: “O Max tirou cada grama de desempenho do carro deste ano. E desde o verão e o aumento de velocidade da Mercedes, Max manteve-nos neste campeonato; a forma como pilotou. Foi absolutamente notável. Por vezes isso é esquecido, o que ele é capaz de alcançar num carro com menos potência e menos desempenho do que o seu rival”.