F1: ‘Hackers’ ‘tramam’ apresentação da Williams

A Williams Racing planeava revelar o seu FW43B, através de uma aplicação de realidade aumentada, ainda hoje (5 de março). No entanto, de acordo com um comunicado da equipa, já não vai ser possível: “ infelizmente, porque a aplicação foi pirateada antes do lançamento, já não será possível realizar a apresentação. Posteriormente, removemos a aplicação tanto da Apple App Store como da loja Android Google Play.

Estávamos muito ansiosos por partilhar esta experiência com os nossos fãs, particularmente durante este momento difícil em que ser capaz de trazer experiências pessoais diretamente aos nossos adeptos não é, infelizmente, possível. Só podemos pedir desculpa por isto”, lê-se no comunicado da equipa.

Seja como for, hoje vai ficar a conhecer-se o Williams FW43B com que George Russell e Nicholas Latifi vão correr este ano.