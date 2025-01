F1: Haas vai fazer primeiro teste do ano com novo alinhamento de pilotos esta semana

A Haas vai realizar o seu primeiro programa de Testes de Carros Anteriores no circuito de Jerez esta semana, na quarta e quinta-feira. A equipa americana vai utilizar o seu monolugar de 2023, o VF-23.

O teste contará com a presença de Esteban Ocon e Oliver Bearman, assim como o júnior da Toyota Ritomo Miyata. O teste serve como preparação para a época 2025, permitindo que os pilotos ganhem tempo de pista adicional. Isto marca um passo significativo para a Haas, que nunca fez este tipo de testes de preparação para as épocas anteriores.

Com um alinhamento completamente novo, a equipa quer dar mais tempo de pista aos novos pilotos, essencial para uma boa preparação, uma vez que o teste oficial de pré-temporada contará apenas com três dias, manifestamente pouco para uma preparação conveniente.

Hitting the track for the first time this year 🙌🏁

Our first-ever TPC test takes place this week in Jerez, Spain! Ollie, Esteban and Toyota GAZOO Racing driver Ritomo Miyata will be running the VF-23 👊#HaasF1 #F1 | @OllieBearman @OconEsteban @M_Ritmo pic.twitter.com/9vqu6UOV7e

