F1: Haas vai contratar pessoal da Ferrari e terá uma pequena base em Maranello

A Haas está a preparar-se para contratar pessoal da Ferrari, o qual deve permanecer na base de Maranello. Estas contratação e o facto de continuarem a trabalhar em Maranello deve-se à entrada do teto orçamental, com a Ferrari a necessitar de reduzir a sua organização.

A equipa americana tem uma relação com a equipa italiana, com a Ferrari a fornecer a unidade de potência, a caixa de velocidades e outras peças não listadas para os carros da Haas. Para além disso, a equipa também vai correr com um piloto da academia Ferrari, Mick Schumacher, em 2021.

De acordo com o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, a Ferrari está a tentar redistribuir o seu pessoal, para conseguir manter a meta do teto orçamental, e ao f1.com o italiano afirmou: “Eu tenho de reduzir a minha equipa. Estou muito contente por algum pessoal juntar-se à Haas e reforçar a equipa deles, ao invés de estarem disponíveis para outras equipas”.

“Este pessoal ficará em Maranello, mas num edifício separado da Scuderia Ferrari, sem acesso ao mesmo. Estamos a tentar criar novas colaborações com as nossas equipas clientes”, confirmou Binotto

“Certamente já viram o exemplo do Simone Resta, que recentemente se mudou para a Haas e terá um papel importante. Ele não será o único a ir para a Haas. Temos mais alguns técnicos a prepararem-se para ir para lá e assim conseguimos reduzir a nossa organização, algo necessário devido à introdução do teto orçamental”, concluiu o chefe de equipa da Ferrari.