F1, Haas: Um passo atrás para dar dois em frente

A Haas teve em 2020 a mais difícil temporada da sua ainda curta existência, marcando apenas três pontos. Para este ano não se esperam melhorias significativas, antes pelo contrário.

A equipa foi a única a não usar os dois tokens de desenvolvimento a que tinha direito, o que demonstra bem que a próxima época será de contenção para a formação americana. Para além disso, Guenther Steiner afirmou já que não haverá evoluções ao longo do ano, deixando bem claro que 2022 será o grande objectivo da Haas. Posta esta abordagem em perspectiva, será difícil que a equipa de Gene Haas não assuma a posição de lanterna vermelha do plantel.

Com dois rookies nos seus monolugares, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, não será um mau maior, dando aos seus novos recrutas a possibilidade de evoluírem progressivamente ao longo da temporada sem grandes pressões, para em 2022, com a introdução do novo regulamento, poderem explanar o seu potencial e baterem-se por pontos regularmente.

O objetivo é claramente esperar pelos novos regulamentos e preparar 2022 da melhor forma. Em 2021 a equipa assumiu uma postura diferente e a procura de apoio e parceiros ganhou mais força. Gene Haas não está disposto a pagar tudo do bolso dele e Steiner terá de continuar a procurar apoios. A entrada de Mazepin e do dinheiro do seu pai ajuda a situação da equipa e mesmo a entrada de Schumacher torna a equipa mais interessante para potenciais patrocínios.

“Penso que temos algumas coisas para nos manter motivados ao longo do ano”, disse Steiner. “Temos dois jovens pilotos que precisamos de desenvolver, e vamos evoluir ao longo do ano.”

“Então a luz ao fundo do túnel é 2022, onde estaremos de volta à nossa força total porque nos reagrupamos no ano passado e demos um passo atrás para dar dois passos em frente. Com certeza, algumas coisas serão um desafio – também pessoalmente para continuarmos motivados, mas penso que podemos fazer isto. No final, tudo acontece em nove meses, mas são 23 corridas. Estamos preparados para isso e vamos consegui-lo”.

“Confio plenamente na Ferrari no que nos dizem, bem como no que estão a fazer. Podemos ver no carro deles que a unidade motriz é melhor. Para nós, os nossos testes concentraram-se principalmente em conseguir que os dois pilotos dessem o maior número de voltas possível. Não podíamos realmente fazer uma comparação, pois Mick, por exemplo, só esteve no carro do ano passado durante um dia inteiro depois de Abu Dhabi, e Nikita só conduziu um carro Haas F1 pela primeira vez no nosso shakedown no Bahrein este ano. Confio plenamente na Ferrari e tenho a certeza de que a unidade de potência é mais potente”.

O que esperar da Haas este ano? É difícil olhar para além das fraquezas da Haas nesta época, mas se houver uma meta a ser estabelecida, esta será provavelmente centrada na obtenção de respeitabilidade em vez de qualquer progresso significativo na grelha. Na melhor das hipóteses, a equipa americana terminaria à frente dos rivais Alfa Romeo e Williams, assegurando ao mesmo tempo que estão no bom caminho em vez de fora dele.

Mas realisticamente a equipa pode apenas ambicionar a marcar dois ou três pontos, se correr bem, para minimizar uma época que é na prática um ano zero.