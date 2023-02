F1: Haas teve um pequeno problema no motor | AutoSport

Um pequeno contratempo na unidade motriz da Ferrari fez ontem a Haas perder algum tempo em pista durante o primeiro dia de testes no Bahrein. Sem nada a relatar por parte da Ferrari, o chefe de equipa Haas, Günther Steiner, explicou que os mecânicos da equipa tiveram de desmontar uma grande parte da carroçaria traseira do VF-23 para resolver o problema.

“Foi preciso tirar tudo para chegar à unidade e depois resolver isso”, disse Steiner. “Não perdemos muito tempo, mas, se temos nove horas e meia por dia, perder uma hora ou duas, isso é uma grande percentagem do dia”.

Os pilotos da Haas ainda completaram 108 voltas, mas Steiner salientou que a equipa ainda precisa “de descobrir como está o carro e tirar o melhor partido dele”. No entanto, o responsável da equipa afirmou que a equipa está satisfeita com o monolugar de 2023.