F1: Haas teve luz verde após teste de colisão | AutoSport

Depois da Mercedes ter mostrado o primeiro “fire up” da sua unidade motriz integrada no novo chassis para 2022, foi a vez da Haas anunciar que o seu monolugar passou os testes de colisão obrigatórios da FIA. A equipa americana dá assim mais um passo rumo à nova era.

A Haas passou o teste de colisão obrigatório para o chassis ter luz verde, o que em si não é uma notícia surpreendente mas que apenas mostra que o processo decorre aparentemente sem problemas e que não há atrasos nem contratempos. A equipa focou-se a 100% em 2022 o que resultou numa época 2021 fraca com resultados perto de desastrosos, mas esperados pela estrutura que não quis investir recursos nesta época onde tinham pouco a ganhar, focando-se em 2022 onde podem dar um salto na tabela classificativa. O resultado final do trabalho desenvolvido apenas será conhecido em fevereiro, mas para tudo decorre (aparentemente) como planeado.

VF-22 preparations firmly on-track ahead of the 2022 season with our new chassis homologated ✅#HaasF1 pic.twitter.com/S4vR68Arso