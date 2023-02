F1: Haas terá programa “forte” de desenvolvimento do VF-23 | AutoSport

A Haas começou a época passada com um bom resultado com o quinto lugar conquistado pelo regressado Kevin Magnussen no Grande Prémio do Bahrein. Com a moral em alta, a equipa parecia ter potencial para deixar os lugares do fundo da classificação das épocas anteriores, no entanto os resultados seguintes não acompanharam a expectativa que se criou com o 5º posto no Bahrein. A Haas só apresentou uma atualização durante a época, que foi sendo adiada, enquanto as equipas rivais foram apresentando pequenas atualizações durante a temporada e foram fazendo a diferença para a equipa norte-americana. A estrutura liderada por Günther Steiner terminou 2022 no 8º posto do mundial, dois pontos apenas de diferença para a AlphaTauri no nono posto, com o responsável a explicar já este ano, depois de apresentado o projeto de 2023, que “talvez decidisse de forma diferente agora”, passando a apresentar “vários pequenos [desenvolvimentos]”. Ou seja, o facto de não existir um programa de atualizações para o VF-22 foi um erro. Algo que a equipa não quer repetir esta temporada.

“Teremos um programa de atualizações mais forte em comparação com o ano passado e ainda estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos ainda no início”, explicou Simone Resta, diretor técnico da Haas Apesar de ainda ser cedo para dizer quando vão surgir as atualizações, Resta garante que a equipa tem tudo devidamente planeado.

Tendo terminado no 8º posto da classificação e com um patrocinador novo, a equipa tem apoio que “dará inevitavelmente alguns recursos extra à equipa”, disse Simone Resta.

Foto: MoneyGram Haas F1 Team