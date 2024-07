F1, HAAS surpreende “resultados que nos devemos orgulhar”, Ayao Komatsu

A Haas foi novamente uma boa surpresa em Silverstone. Levou uma atualização tão boa, que os colocou como a quinta equipa mais rápida em ritmo puro. O que é sensacional! Nico Hulkenberg tirou o máximo partido dessa máquina, qualificando-se num excelente sexto lugar e depois recuperou de um mau arranque que o fez cair para nono para conseguir dois sextos lugares consecutivos. Com estes oito pontos, a equipa americana está a apenas quatro pontos da RB na luta pelo sexto lugar do campeonato de construtores e para Ayao Komatsu, Diretor da Equipa: “Foi um dia excelente. É uma pena não termos conseguido marcar pontos com os dois carros, pois se o Kevin não tivesse tido aquele problema de granulação nos pneus macios no último stint, teria estado perto de marcar pontos.

No geral, P6 em duas corridas seguidas, o que mais posso pedir. As atualizações funcionaram novamente e o Nico sentiu-o logo na sexta-feira, a sua qualificação no sábado mostrou-o e o seu ritmo de corrida hoje mostrou-o.

O Kevin, com o carro antigo, estava feliz, mas penso que tinha danos do TL2, por isso, no cômputo geral, estes são resultados que nos devemos orgulhar. Não foi uma corrida fácil, as condições eram variáveis e é fácil dizer que só temos de colocar os pneus certos na altura certa, mas é muito mais difícil fazê-lo, mas conseguimos. Foi um grande esforço de equipa, por isso estou muito orgulhoso deles.”