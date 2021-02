F1: Haas só liga motor no teste

A Haas está a cumprir o plano estabelecido na preparação com o VF-21, o monolugar para este ano. Mas infelizmente a equipa não poderá testar se a unidade motriz tá bem integrada.

A presença dos técnicos da Ferrari é necessária para ligar a unidade motriz turbo V6. Mas as restrições fronteiriças no Reino Unido motivadas pela COVID-19 não permitirá ao pessoal do fornecedor do motor viajar até à fábrica da Haas em Banbury. A equipa irá, portanto, provavelmente ligar pela primeira vez o motor no Bahrein, antes do início dos testes de pré-época a 12 de Março, de acordo com a Auto Motor und Sport.

A Haas tem normalmente enviado os componentes produzidos na sua base no Reino Unido para Itália, onde a Dallara – que produz o chassis da equipa – monta o carro. Mas os regulamentos F1 deste ano, que exigiam que as equipas usem o chassis 2020, significam que o VF-21 da Haas será construído em Banbury.

“Este ano, isto é logisticamente mais fácil do que enviar as nossas peças para Itália para montagem”, confirmou o director da equipa da Haas, Guenther Steiner.

A Haas espera sofrer um ano de transição em 2021, uma vez que muito poucos recursos serão dedicados ao automóvel deste ano, com a maior parte do seu investimento em engenharia já destinada ao seu concorrente completamente novo de 2022.