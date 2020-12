F1: Haas sem possibilidade de dar teste de despedida a Romain Grosjean

O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, diz que a equipa americana não tem possibilidade de dar um teste de despedida a Romain Grosjean devido à falta de carros antigos, mas espera que a Ferrari possa fazer alguma coisa.

Romain Grosjean está impossibilitado de participar no Grande Prémio do Abu Dhabi, naquele que deve ser a sua última corrida na Fórmula 1, devido a ainda estar a recuperar das lesões sofridas no acidente do Grande Prémio do Bahrein.

Ao motorsport.com, Steiner confessou: “Temos carros antigos mas não temos unidades de potência, por isso não podemos fazer nada pelo Romain. Talvez no futuro, mas de momento, não consigo fazer essa promessa”.

A Mercedes já se ofereceu para dar um teste de despedida ao piloto francês (CLIQUE AQUI PARA LER). Segundo Steiner, a Ferrari, que fornece os motores à Haas, pode ser também uma hipótese para um teste de despedida.

“É mais fácil falar com a Ferrari e fazer com que ele consiga estar num dos carros antigos deles. Acho que é a melhor solução do que sermos nós a preparar um carro. Eles [Ferrari] têm o departamento para isso e nós não temos recursos”, finalizou Steiner.