F1: Haas revelou as novas cores do VF-23 para o GP dos EUA | AutoSport

Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, vão enfrentar o Circuito das Américas com o Haas VF-23 fortemente atualizado, com as tão aguardadas evoluções apresentadas no Grande Prémio dos EUA, mas o monolugar também terá uma nova decoração para a prova ‘caseira’ da equipa.

A Haas vai apresentar em Austin o pacote de atualizações há muito aguardado do VF-23, garantindo a equipa que é “totalmente orientado para a aerodinâmica”. Quase toda a carroçaria foi revista, incluindo o fundo, a tampa do motor, a entrada de ar dos flancos e a forma geral destes. O objetivo da atualização é melhorar as características aerodinâmicas do carro como um todo, procurando a equipa uma maior consistência, bem como um melhor desempenho aerodinâmico. Mas muito deste pacote de desenvolvimento é pensado para fornecer dados para indicar à equipa o melhor rumo a tomar para 2024.A estética do VF-23 também será diferente no próximo fim de semana, com uma edição especial decorativa em ambos os carros, com o tema ‘Stars & Stripes’, que inclui o lema “We The People”, como começa a Constituição dos Estados Unidos da América. Para além disso, o patrocinador principal MoneyGram irá celebrar a parceria ao final de um ano com um toque adicional na pintura do carro, que só será revelado na quinta-feira.

Os monolugares da Haas terão também uma estrela extra no carro, para lembrar a ‘Starlight Children’s Foundation’, uma instituição que trabalha com mais de 800 hospitais infantis em todo aquele país.