F1, Haas reforça 6º lugar nos Construtores: “mais um resultado fantástico para a equipa”

A Haas reforçou a sua sexta posição no Mundial de Construtores ao conseguir a sua terceira dupla pontuação da época sendo também a quinta vez consecutiva que pelo menos um piloto da equipa termina nos lugares pontuáveis. Kevin Magnussen fez uma corrida brilhante para converter a P7 da grelha em P7 no Grande Prémio, a sua melhor classificação em mais de dois anos (Bahrain 2022).

Nico Hulkenberg marcou pontos pela oitava vez nesta temporada e pela quarta vez consecutiva se incluirmos o Sprint de Austin.

Coletivamente, colocaram a Haas 10 pontos à frente da RB na classificação.

Para Ayao Komatsu, Diretor da Equipa: “Não sei o que dizer, é mais um resultado fantástico para esta equipa. Estou muito contente por o trabalho árduo de todos estar a dar frutos, com as atualizações e o carro a melhorar. Estou muito feliz pelo Kevin, ele conduziu muito bem em Austin, mas não conseguimos dar conta do recado no domingo, mas este fim de semana ele teve uma qualificação fantástica – todos deram conta do recado.

O seu ritmo no segundo turno foi inacreditável, ele estava a apanhar o Verstappen no seu Red Bull e estava a terminar apenas quatro segundos atrás. Foi provavelmente a melhor condução que vi do Kevin, estou muito feliz por ele. De certa forma, o Nico estar desapontado com o P9 também é um grande sinal para a equipa. O Kevin mostrou o que o carro é capaz de fazer, por isso vamos analisar os dados para ver porque é que o Nico não conseguiu ter o desempenho que podia ter. Estou ansioso pelo Brasil, para mais um fim de semana de Sprint, e para tentar conseguir mais uma dobradinha de pontos”.

FOTO MPSA Agency