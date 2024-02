F1: Haas realiza shakedown ao VF-24 | AutoSport

A Haas está em Silverstone para a primeira saída do novo VF-24 para a pista, concluíndo os primeiros quilómetros permitidos pelo regulamento com Nico Hülkenberg ao volante. A nova decoração do monolugar foi apresentada no dia 2 deste mês.

A Haas vai realizar um segundo ‘shakedown’ no Barém, tirando partido do aumento do limite de corrida para eventos promocionais antes do início dos testes oficiais de pré-época. As equipas de F1 podem agora percorrer 200km, duplicando o anterior limite de 100km, durante estes dias de filmagens. No entanto, há o limite de apenas 100 Km por dia, o que obriga a dois dias de ‘shakedown’.

A Haas segue-se à Sauber, a primeira equipa a rodar com o seu carro de 2024 no Circuito de Barcelona-Catalunha também neste fim de semana.

A Haas pretende recuperar de uma época de 2023 difícil, que resultou no final do campeonato de construtores em 10º lugar, passando a liderança para Ayao Komatsu depois da saída de Günther Steiner.