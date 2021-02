F1: Haas quer estar entre os cinco primeiros em 2022

O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, revelou que a equipa da Haas pretende estar entre os cinco primeiros em 2022 e para isso está pronta para ‘sacrificar’ a temporada de 2021.

Tal como Malcolm Wilson e a M-Sport no Campeonato do Mundo de Ralis (LER AQUI), a equipa da Haas na Fórmula 1 está preparada para sacrificar esta temporada, para conseguir melhores resultados em 2022, ano em que entram em vigor novos regulamentos no desporto.

A Haas entrou na Fórmula 1 em 2016 e volvidos dois anos (2018) terminaria em quinto lugar no campeonato de construtores, sendo este o melhor resultado até agora. Em 2020, aliado também a um fraco desempenho do motor da Ferrari, a Haas apenas conquistou três pontos, terminando na penúltima posição.

Em 2021 a história não parece que vá mudar, mas a chegada de novos pilotos, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, pode ser o impulso necessário para mudar em 2022.

Assim, para Steiner, em entrevista à RTL, “o nosso objetivo é chegar novamente ao resultado de 2018 (5º classificado) em 2022. Na próxima semana vamos estar no túnel de vento, apenas a trabalhar para 2022. Se nada correr mal, não mexer com o carro de 2021 e vamos colocar o foco no carro de 2022”.