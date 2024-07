F1: Haas prolonga parceria técnica com a Ferrari

A Haas F1 Team prolongou a sua parceria técnica com a Ferrari até 2028, assegurando o fornecimento de unidades motrizes para a próxima era de regulamentos de motores a partir de 2026.

A parceria, que remonta à estreia da Haas em 2016 (178 GP em conjunto), continuará com os novos motores híbridos V6 turbo de 1,6 litros, com maior potência elétrica e combustíveis sustentáveis.

O Diretor da Equipa Haas, Ayao Komatsu, mostrou-se entusiasmado com o prolongamento da relação, salientando a sua importância para a estabilidade e o desenvolvimento da equipa. A Haas alcançou marcos notáveis, incluindo um quinto lugar na classificação dos construtores em 2018 e atualmente ocupa o sétimo lugar em 2024.

“Estou muito contente por prolongar a nossa relação com a Scuderia Ferrari até 2028”, disse Ayao Komatsu, Diretor de Equipa da Haas F1 Team. “Como organização, só corremos com unidades motrizes Ferrari e ter essa estabilidade contínua para o próximo conjunto de regulamentos de unidades de potência é uma parte fundamental do nosso desenvolvimento contínuo. A relação com a Scuderia Ferrari sempre foi especial para nós – eles foram fundamentais na génese do programa nos primeiros tempos e continuaram a ser um parceiro técnico valioso para nós ao longo das últimas nove épocas. Estou muito satisfeito por termos mais épocas pela frente e agradeço ao [chefe de equipa da Ferrari] Fred Vasseur e a muitos outros na Scuderia Ferrari por continuarem a mostrar confiança no nosso projeto. Este anúncio é apenas mais um exemplo da ambição a longo prazo da MoneyGram Haas F1 Team – o nosso investimento e crescimento no desporto continua”.

A equipa vai estrear Oliver Bearman em 2025, com Nico Hülkenberg a mudar-se para a Kick Sauber e o futuro de Kevin Magnussen a ser incerto.