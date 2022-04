F1: Haas pretende trazer apenas melhorias significativas | AutoSport

2022 será um ano de grandes evoluções nos monolugares da F1. Com a juventude dos carros ainda bem visível e com ainda muito por extrair dos carros, os engenheiros vão trabalhar arduamente para conseguir melhorar os desempenhos. A questão central neste tema será sempre o limite orçamental. Como essas melhorias vão ser implementadas e a que ritmo, pode decidir o desfecho dos campeonatos para todas as equipas.

A Haas já escolheu a estratégia que vai usar e prefere fazer grandes atualizações de uma vez, do que ir trazendo pequenos upgrades a cada corrida, como explicou Guenther Steiner à RACER:

“Traremos também atualizações”, disse Steiner. “As pessoas gostam de trazer atualizações, mas se trouxermos atualizações no valor de um, dois ou três pontos (de downforce) o que isso nos traz? Isso é o que é importante para mim. Claro que os engenheiros querem trazer sempre melhorias, mesmo que só tragam um ponto de downforce, o que nem sempre é produtivo. Obviamente não estou a dizer que não tragam benefícios, mas penso que por vezes são um pouco sobrevalorizados. Quero manter-me calmo este ano intencionalmente. Não porque não temos dinheiro, mas sim porque queremos reunir um pacote dizendo que isto traz uma certa quantidade de pontos, podemos medi-lo corretamente e se fizermos progressos e não alterarmos o equilíbrio do carro, então introduzimo-lo”.

“Vamos concentrar-nos no carro, compreendê-lo e tirar o melhor partido do que temos.

“Não aprendi muito no ano passado, posso dizer-vos isso! Só não quero outra temporada como essa”, disse ele. “Não, para ser honesto, aprendemos em 2019, quando continuamos a trazer atualizações e acabámos na última corrida do ano com o pacote da primeira corrida”.

“Penso que a maior melhoria estará na afinação neste momento, porque não fizemos testes suficientes. Ainda há coisas por fazer. Não é que tenhamos uma má afinação, mas penso que ainda há mais no carro se tivermos mais tempo para trabalhar. Não é que os rapazes não o compreendam, é apenas que precisamos de aprender mais, porque nos testes fizemos metade da quilometragem das grandes equipas, e na sexta-feira com Kevin [Magnussen] fizemos três voltas cronometradas. Portanto, penso que ainda há coisas a melhorar e estamos realmente a descobrir onde precisamos de estar, mas o resto do carro parece estar muito bem sob controlo”.