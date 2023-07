F1: Haas prepara proposta de renovação de contrato para Nico Hülkenberg | AutoSport

A Haas está satiseita com os desempenhos do regressado Nico Hülkenberg à Fórmula 1, preparando-se para apresentar uma proposta de renovação do contrato ao piloto alemão.

Günther Steiner está contente com os resultados obtidos por Hülkenberg, que depois de regressar a tempo inteiro aos comandos de um monolugar de F1, bate neste momento o seu companheiro de equipa Kevin Magnussen com uma diferença de 7 pontos. Em declarações à publicação Sport.de, Steiner explicou que o novo contrato “será elaborado em breve. O Gene Haas vai estar presente nas corridas da Bélgica e da Hungria e já falámos sobre o contrato, mas é melhor fazê-lo pessoalmente do que por telefone ou vídeo. O novo contrato não vai demorar muito a chegar. Está a ser preparado e esperamos que seja concluído o mais rapidamente possível para podermos anunciar um novo acordo, porque estamos muito satisfeitos com o Nico [Hülkenberg]”.

O chefe de equipa da Haas salientou que não esperava uma adaptação tão rápida do piloto alemão, que depois de uma longa pausa na Fórmula 1 somou já 9 pontos com a equipa norte-americana no seu regresso à competição.