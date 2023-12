F1: Haas pode voltar a optar por um piloto estreante | AutoSport

A Haas pode optar por dar uma oportunidade a pilotos estreantes no futuro, possivelmente em 2026, até porque Günther Steiner acredita que as mudanças planeadas para essa temporada podem levar os pilotos e equipas a assumirem compromissos ainda em 2024, tendo em conta as oportunidade que podem surgir com as alterações regulamentares.

A Haas experimentou colocar dois pilotos estreantes aos comandos dos seus monolugares em 2021, após a saída de Kevin Magnussen e Romain Grosjean dos quadros da equipa norte-americana. Nikita Mazepin trazia um bom patrocínio e Mick Schumacher era piloto do programa de jovens da Ferrari, fornecedora da Haas. No entanto, o conflito na Ucrânia e a posterior restrição da FIA a pilotos russos resultaram na saída de Mazepin, enquanto Schumacher se manteve mais uma temporada ao serviço da Haas, até que Günther Steiner mudou a abordagem ao mercado de pilotos e escolheu dois pilotos mais experientes para regressaram à Fórmula 1.

Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg – surgem ainda rumores do interesse do projeto da Audi nos serviços do piloto alemão para 2026 – mantêm o posto para a próxima temporada, mas sem qualquer acordo para o ano seguinte.

Sobre o facto de ter fechado a porta aos estreantes e jovens pilotos, Steiner esclareceu que “foi uma posição dura”, mas “em 2025, a situação é diferente. A certa altura, teremos novos pilotos a entrar na F1, porque alguns estão a seguir a sua carreira. Ainda é muito cedo para tomar decisões, mas penso que no próximo ano muitos vão preparar-se, no início da época, para garantir que em 2025 estão num bom lugar”.

Oliver Bearman, piloto da academia Ferrari, realizou os treinos livres obrigatórios pela Haas, testando ainda em Abu Dhabi. Steiner vê com bom olhos essa ferramenta para os pilotos terem mais experiência de F1, mas admite que é pouco tempo, apesar de não poder dar tempo de pista com testes privados, porque “gastamos dinheiro, dinheiro, dinheiro”. Ainda assim, os testes com os carros anteriores, “que continuam a ser bastante rápidos”, são uma boa forma para adquirirem experiência, considera Steiner.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA