F1: Haas pisca o olho ao pódio… se tiver sorte | AutoSport

A Haas mostrou no Bahrein que tem potencial para ficar atrás das equipas do topo da tabela. Assim, o pódio está muito mais próximo de acontecer. Obviamente que para isso são preciso circunstâncias muito especificas, mas já vimos no passado que algumas corridas podem ficar viradas do avesso e a sorte pode finalmente sorrir à Haas.

“Se estivermos sempre atrás das equipas de topo, o que acho que é o melhor cenário a menos que se esteja numa Ferrari, Mercedes ou Red Bull, então é o primeiro a conseguir aquele pódio se as coisas acontecerem”, disse Magnussen na Arábia Saudita na quinta-feira, citado pelo The Race. “Não nos vejo a chegar ao pódio em ritmo puro. Mas espero que possamos fazer mais vezes o que fizemos no Bahrein e esperar que algo aconteça. Esse tem de ser o alvo. E depois, se estivermos lá, então seremos os primeiros a subir ao pódio se tivermos aquele dia de sorte em que muitas pessoas têm problemas. Ou é uma bandeira vermelha no momento certo numa pista que é difícil de ultrapassar ou algo do género. É certamente com isso que sonho. Não estou à espera. Acho que não temos o ritmo para chegarmos lá por nós. Mas eu estou a sonhar com esse pódio”.

“As pessoas falam do pódio, sim – espero que estejamos lá na altura certa, no lugar certo”, disse o director da equipa Haas, Guenther Steiner. “Não sei se alguma vez teremos esta sorte! Mas se surgir, esperemos estar no sítio certo. Houve algumas equipas mais pequenas nos últimos dois anos que conseguiram pódios e nós não esperávamos que isso acontecesse. Se houver uma oportunidade, talvez possamos aproveitá-la. Seria muito bom”.