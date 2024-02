F1: Haas partilha vídeo da primeira volta do VF-24 no Barém | AutoSport

Ainda antes dos testes coletivos começarem, a Haas colocou o VF-24 em pista no Circuito de Sakhir com Kevin Magnussen ao volante, para realizar mais um dia de filmagens.

Depois de acumulados mais alguns quilómetros no novo carro para a temporada de 2024 do mundial de Fórmula 1, a Haas publicou um vídeo onboard da volta de instalação do piloto dinamarquês em Sakhir.

Our first lap in Bahrain this year ✅

Ride on board as K-Mag completed his install lap at yesterday's filming day.#HaasF1 pic.twitter.com/loDMhiI2an

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 20, 2024