F1, Haas no Shakedown de Barcelona: programa intenso para validar o VF‑26

A Haas aproveitou o shakedown de Barcelona ao máximo para validar o novo pacote técnico de 2026, apostando num programa robusto em número de voltas e num foco claro na fiabilidade e recolha de dados.

Esteban Ocon e o jovem Ollie Bearman repartiram as jornadas, com o francês a elogiar o esforço da equipa para ter o VF‑26 pronto logo na manhã do primeiro dia, após a passagem prévia por Fiorano, e a sublinhar a importância de um plano de trabalho intenso numa primeira saída com carro e regulamentos completamente novos.

Bearman, limitado por um problema técnico numa das manhãs, recuperou no último dia para completar mais do dobro da quilometragem anterior em cerca de metade do tempo, descrevendo o salto em termos de compreensão do monolugar como “enorme” e valorizando a responsabilidade de, com Ocon, liderar o rumo de desenvolvimento desta nova geração de F1.

Programa em pista: Ocon estabelece base, Bearman dá o salto

Esteban Ocon foi o último piloto a ir para a pista na manhã de segunda‑feira, mas rapidamente acumulou um número considerável de voltas no VF‑26. O francês classificou o trabalho das últimas semanas como um “esforço louco” de toda a estrutura, recordando que a equipa passou do shakedown em Fiorano para estar de novo em pista em Barcelona apenas dois dias depois, com elementos a dormir “apenas algumas horas por noite” ao longo de cerca de 15 dias.

Ocon destacou que o teste foi “muito produtivo”, com “muitas voltas valiosas completadas” e uma “base sólida” estabelecida para as próximas sessões de preparação, ainda que reconheça que “há ainda muitas coisas por aprofundar” nas duas baterias de testes que se seguem. Para o francês, o foco passa agora por transformar esta primeira leitura em mais performance antes do arranque da época.

Bearman recupera de problemas e ganha confiança no VF‑26

Ollie Bearman continuou o programa da Haas na quarta‑feira, mas viu a sua rodagem condicionada por problemas de fiabilidade que limitaram fortemente o tempo em pista. No último dia, o britânico regressou em força, completando de manhã “o dobro da quilometragem de quarta‑feira em cerca de metade do tempo” e descrevendo a sessão como “muito positiva”. Bearman explicou que as falhas de quarta‑feira foram “compreendidas e corrigidas”, o que lhe permitiu cumprir um programa “muito limpo” na sexta‑feira e “aprender imenso” sobre o comportamento do carro, finalmente com um bloco consistente de voltas para alimentar a análise de dados.

O jovem piloto referiu que já começa a formar “primeiras impressões claras” sobre o que gosta e não gosta no equilíbrio do VF‑26 e que a equipa está “já a ver o que pode corrigir” para a parte da tarde, com Ocon ao volante, e em perspetiva para o Bahrein. Bearman sublinhou que está a viver pela primeira vez a passagem por uma grande mudança regulamentar, depois de subir de categorias monomarca, e considerou “muito interessante” poder influenciar diretamente, como piloto, o desenvolvimento de um carro totalmente novo em termos de chassis, unidade motriz e filosofia aerodinâmica.

Leitura técnica: fiabilidade em recuperação e dados de qualidade

O diretor de equipa, Ayao Komatsu, reconheceu que a Haas sofreu “problemas de fiabilidade na quarta‑feira”, mas elogiou a forma como a estrutura reagiu para “dar a volta” e regressar em força na sexta‑feira, no último dia de rodagem.

O japonês explicou que algumas peças de substituição chegaram “bastante tarde” na véspera, obrigando a um trabalho intenso durante a noite, mas destacou que a preparação “foi brilhante”, permitindo ter o carro pronto para sair à pista às 09h00, conforme planeado.

Komatsu sublinhou que a equipa “seguiu o programa” e “aprendeu muito” ao longo do dia, insistindo que estão “constantemente a descobrir mais sobre o carro”. Com novas regras tanto do lado da unidade motriz como do chassis, o responsável da Haas apontou uma mudança profunda na forma de extrair performance e consistência, tanto em voltas de qualificação como em stints longos.

Para o japonês, o que se fez em Barcelona foi mais do que acumular quilometragem: o objetivo foi garantir “qualidade de voltas”, com um “enorme volume de dados” para analisar, desde características aerodinâmicas até ao comportamento da nova unidade de potência.

Base para o Bahrein: foco na consistência

O balanço final da Haas é de que o shakedown de Barcelona cumpriu o objetivo principal: validar o novo VF‑26 em condições reais de pista, identificar problemas de juventude e recolher uma primeira base sólida de informação para afinar o carro antes dos testes de pré‑temporada no Bahrein. Komatsu considera que “tudo o que se aprende aqui coloca a equipa numa posição melhor” para Sakhir e que há agora “uma semana para rever tudo e introduzir melhorias” no pacote para o próximo teste.

Entre o esforço reconhecido por Ocon, a recuperação de Bearman e a leitura técnica de Komatsu, a Haas sai da Catalunha com uma sensação de dever cumprido nesta fase inicial: fiabilidade em crescimento, dados de qualidade em mão e uma margem clara de trabalho para transformar um conjunto totalmente novo num carro mais competitivo e consistente ao longo de 2026.

