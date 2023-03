F1: Haas nega acusações de negócios com a Rússia nos últimos meses | AutoSport

O canal PBS noticiou na última terça-feira que a Haas teria enviado para a Rússia máquinas já depois de ser imposto o embargo motivado pela invasão russa à Ucrânia.

A Haas Automation, empresa fundada por Gene Haas em 1983, desenvolve e produz máquinas-ferramentas, sendo uma das maiores empresas nesse setor. Segundo a PBS, os produtos foram transportados para a Rússia entre março e outubro do ano passado e que pelo menos 18 remessas foram enviadas para a Rússia diretamente da Haas no valor de 2,8 milhões de dólares a partir de 4 de março até outubro do ano passado. A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022.

Peter Zierhut, presidente da Haas Automation negou tudo, afirmando ser uma “completa falsidade” :

“É irresponsável que a PBS apresente esta peça com fracas fontes, que ignora factos básicos e afirma outros factos que são claramente falsos”, concluiu Zierhut. Quanto à equipa de F1 foi lançado um comunicado que afirma o seguinte:

“Segundo a declaração da empresa Haas Automation – a história é simplesmente falsa, tanto na sua impressão geral como em muitas das suas declarações particulares.

Pontos-chave:

A Haas Automation está e sempre esteve em total conformidade com o controlo das exportações do governo dos EUA.

Nenhuma máquina foi enviada da fábrica da Haas Automation para a Rússia desde 3 de março de 2022.

As 18 máquinas referidas na história deixaram a fábrica da Haas Automation antes da invasão russa da Ucrânia.

A Haas Automation optou voluntariamente por cessar a sua relação com o distribuidor russo, o que nunca foi exigido por quaisquer sanções dos EUA.

A Haas Automation apoia completamente a Ucrânia e o seu povo na sua defesa contra a Rússia.

A 3 de março de 2022, pouco depois da invasão russa da Ucrânia, a Haas Automation terminou, na sua totalidade, a sua relação com o seu único distribuidor independente existente para a Rússia e Bielorrússia, a Abamet Management. Desde essa data, a Haas não vendeu nem enviou quaisquer máquinas, peças ou software para a Abamet ou qualquer outra pessoa na Rússia. Este facto crucial foi tornado claro ao repórter da PBS antes de a história ter sido divulgada.

A Haas Automation fabrica máquinas há mais de 30 anos, e existem mais de 200.000 máquinas Haas atualmente em uso em todo o mundo. Ao longo desse período, a Haas tem sido uma aderente estrita a todos os regulamentos de controlo e sanções de exportação dos EUA, e um apoiante ainda mais forte dos objetivos da política dos EUA, muitos desses regulamentos foram concebidos para tratar.”