F1: Haas não quer os seus pilotos a competirem entre si em pista | AutoSport

A Haas tem uma regra de ouro que Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg têm de seguir rigorosamente e que ambos estão de acordo. Os responsáveis da equipa norte-americana impedem os dois pilotos de lutarem entre si durante as corridas, tentando com isso melhores resultados possíveis sem que Magnussen ou Hülkenberg corram riscos desnecessários em episódios menos felizes entre eles.

“Temos uma política na Haas de não bloquearmos em pista o outro”, disse Magnussen em Jidá. “Após a primeira volta, não queremos meter no caminho um do outro. Não lutamos um contra o outro. Aumentamos o ritmo, eu posso tentar mantê-lo atrás de mim, mas não posso ‘fechar a porta’. Basta certificarmo-nos de que estamos a trabalhar para a equipa e não para nós próprios”.

Esta regra mantém ambos os pilotos com estatuto igual, algo que satisfaz o piloto alemão, que regressou à Fórmula 1 esta temporada. “Penso que é uma boa regra”, disse Hulkenberg. “Não queremos tornar a vida um do outro mais difícil. Estamos aqui para maximizar o nosso desempenho e a pontuação da equipa, por isso, penso que está bem. Não tenho qualquer problema com isso”.

A Haas somou o primeiro ponto no Grande Prémio da Arábia Saudita através do décimo posto conquistado por Kevin Magnussen.