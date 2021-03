F1: Haas não irá desenvolver o carro de 2021

Uma jogada arriscada mas com os olhos postos no futuro. A Haas não vai desenvolver o seu monolugar de 2021, focando todos os seus recursos no carro de 2022.

Com a chegada de novas regras chegam novas oportunidades e a Haas quer tentar recuperar o máximo de terreno com a nova regulamentação. Para isso irá abdicar do desenvolvimento do carro de 2021, como explicou Gunther Steiner, que admite que é uma jogada arriscada, olhando também à performance que a equipa teve em 2020:

“Sim, existe esse risco, mas precisamos de viver com esse risco”, disse Steiner ao Autosport.com. “Precisamos de ver o panorama geral a médio e longo prazo, não é a curto prazo. Se apenas vemos a curto prazo, então em 2022 arriscamo-nos a dizer , ‘Porque não fizemos o carro de 2022? Porque agora não conseguimos recuperar´”.

“É muito difícil recuperar o atraso em relação às restrições aerodinâmicas e ao limite orçamental. Por isso, põe-se o máximo que se pode na parte da frente”.

Steiner diz que a sua equipa está preparada para um ano difícil: “Vai ser uma época bastante desafiante, sabemos disso. Preparámo-nos para isso”. Vamos fazer o máximo que pudermos para este ano a médio prazo, comprometer o curto prazo, para termos ganhos a médio e longo prazo. É esse o nosso plano neste momento”.

Questionado sobre os objectivos para esta temporada, Steiner salientou que o principal objectivo é proporcionar uma boa época de estreia para os rookies Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

“Controlo de danos, tentando fazer o melhor”, disse ele. “Para mim o sucesso seria preparar dois pilotos para o futuro até ao final do ano”.

“Eles aprenderão durante um ano, e eu penso que é uma boa oportunidade, porque a pressão não será tão grande como quando se tem um bom carro. Por isso, penso que as nossas ambições são realistas. Só queremos fazer o melhor que pudermos. Esperamos poder obter alguns pontos de vez em quando. Mas vai ser difícil – e estamos preparados para isso”.