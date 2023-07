F1: Haas não descarta mudança de conceito dos flancos | AutoSport

Os responsáveis da Haas não descartam trocar o atual conceito de design dos flancos do VF-23 por uma solução mais ao estilo que se pode ver no Red Bull e que tem sido também escolhido por outras equipas.

Seguindo o conceito da Ferrari, o diretor técnico da equipa norte-americana, Simone Resta explicou ao Motorsport-Total.com que o design da Haas é diferente da maioria das equipas do pelotão, mas “estamos a analisar as coisas desde o início do regulamento, portanto, desde meados de 2021, e pensamos que escolhemos a melhor opção para nós”. Ainda assim, o diretor técnico da Haas diz que estão “constantemente a rever [dados]. Nós fizemos isso para o carro deste ano e ainda estamos a analisar [para o próximo]. Talvez mudemos, talvez não”.

As diferenças entre o conceito ‘inwash’, ao estilo do RB19 e seguido por várias equipas, contrasta com o conceito ‘downwash’ que a Ferrari e Haas apresentaram na direção dos fluxos de ar. Recordamos que a Mercedes e Williams, que tinham uma filosofia bastante diferente – mais radical na equipa de Brackley – repensaram a sua escolha e optaram por seguir o conceito mais próximo da Red Bull. Talvez o mesmo aconteça a mais uma equipa.