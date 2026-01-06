F1: Haas muda data da apresentação do novo carro
A Haas confirmou a alteração da data de apresentação do seu monolugar para a temporada de 2026, ajustando o calendário para evitar a sobreposição com os lançamentos de outras equipas do pelotão.
Inicialmente prevista para 23 de janeiro, a apresentação do novo Haas foi antecipada para o dia 19 do mesmo mês. A decisão surge depois de a Alpine e a Ferrari, parceira de motores da Haas, terem anunciado lançamentos na mesma data. Segundo um porta-voz da equipa norte-americana, a mudança visa “evitar a excessiva concentração de apresentações”.
À semelhança do que tem acontecido nas últimas temporadas, a Haas optará por um lançamento em formato digital, com a divulgação de um vídeo e de imagens virtuais do VF-26, dispensando um evento presencial.
A apresentação do VF-26 acontece cerca de uma semana antes do primeiro teste de pré-temporada, que decorrerá à porta fechada no Circuito de Barcelona-Catalunha e termina a 30 de janeiro.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI