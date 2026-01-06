F1: Haas muda data da apresentação do novo carro

A Haas confirmou a alteração da data de apresentação do seu monolugar para a temporada de 2026, ajustando o calendário para evitar a sobreposição com os lançamentos de outras equipas do pelotão.

Inicialmente prevista para 23 de janeiro, a apresentação do novo Haas foi antecipada para o dia 19 do mesmo mês. A decisão surge depois de a Alpine e a Ferrari, parceira de motores da Haas, terem anunciado lançamentos na mesma data. Segundo um porta-voz da equipa norte-americana, a mudança visa “evitar a excessiva concentração de apresentações”.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas temporadas, a Haas optará por um lançamento em formato digital, com a divulgação de um vídeo e de imagens virtuais do VF-26, dispensando um evento presencial.

A apresentação do VF-26 acontece cerca de uma semana antes do primeiro teste de pré-temporada, que decorrerá à porta fechada no Circuito de Barcelona-Catalunha e termina a 30 de janeiro.