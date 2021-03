F1: Haas leva último Upgrade do ano para a segunda corrida

A Haas, que já admitiu que não irá desenvolver o carro de 2021, irá introduzir as últimas atualizações no GP de Imola. Guenther Steiner revelou ao Racefans.net que serão apenas algumas peças que não ficaram prontas a tempo:

“Tivemos um desenvolvimento tardio que iremos introduzir em Imola, mas depois é o último passo deste carro”, explicou Steiner hoje no Bahrein. “Haverá algumas peças mais pequenas para Imola, sem grandes mudanças, para ser honesto. São apenas algumas peças pequenas que não ficaram prontas a tempo. Depois não mudamos mais o carro, como disse antes”.

Ao contrário dos seus rivais, a Haas não utilizou nenhuma das “fichas” de desenvolvimento atribuídas para atualizar o seu VF-21. No entanto, Steiner disse que o carro mudou “bastante” em comparação com o chassis do ano passado “porque teve de o alterar para os novos regulamentos”.

“O piso mudou e é uma asa dianteira diferente. A carroçaria mudou porque houve algumas alterações ao motor, obviamente. Os travões também… houve mudanças bastante grandes, se o compararmos com o carro do ano passado”.