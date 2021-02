F1: Haas já tem data para o lançamento do VF-21

A Haas foi a última a anunciar a data de lançamento do novo carro, o VF-21. A equipa mostrará as novas cores ao mundo a quatro de março.

A equipa, que conta este ano com dois estreantes -Mick Schumacher e Nikita Mazepin – conta com um ano difícil pela frente com poucas evoluções previstas, sendo o carro uma adaptação do monolugar de 2020 para as novas regras técnicas. Se juntarmos todos estes ingredientes, 2021 tem mais ar de ano Zero em preparação para as novas regras em 2022.

Datas de lançamento do carro

McLaren – 15 de Fevereiro

AlphaTauri – 19 de Fevereiro

Alfa Romeo – 22 de Fevereiro

Red Bull – 23 de Fevereiro

Ferrari – 26 de Fevereiro [lançamento da equipa]

Mercedes – 2 de Março

Alpine – 2 de Março

Aston Martin – 3 de Março

Haas – 4 de Março

Williams – 5 de Março

Ferrari – 10 de Março [lançamento do carro]