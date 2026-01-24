F1: Haas já foi pra a pista com o novo carro
A Haas tornou-se a sétima equipa de Fórmula 1 a colocar em pista o seu monolugar de 2026, com a estreia dinâmica do VF-26 realizada no circuito de Fiorano. O primeiro contacto com o novo carro coube a Oliver Bearman, num teste efetuado na pista da Ferrari, apenas um dia depois do shakedown do SF-26.
A formação norte-americana voltará a utilizar motores Ferrari na próxima temporada e inicia 2026 com uma nova designação oficial, fruto do acordo de patrocínio principal com a Toyota Gazoo Racing, passando a competir como TGR Haas F1 Team.
Com esta saída para a pista, a Haas junta-se a Audi, Cadillac, Racing Bulls, Mercedes, Ferrari e Alpine no grupo de equipas que já testaram os respetivos projetos para o novo ciclo regulamentar. Cadillac, Mercedes e Alpine efetuaram os seus shakedowns em Silverstone, enquanto a Audi escolheu Barcelona e a Racing Bulls optou por Imola.
Por outro lado, McLaren, Aston Martin, Red Bull e Williams continuam sem rodar com os novos carros antes do teste coletivo à porta fechada em Barcelona, que arranca na próxima segunda-feira. No caso da Williams, tudo indica que a equipa nem sequer marcará presença nessa sessão, devido a dificuldades em ultrapassar os testes de impacto exigidos pela FIA.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI