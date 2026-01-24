F1: Haas já foi pra a pista com o novo carro

A Haas tornou-se a sétima equipa de Fórmula 1 a colocar em pista o seu monolugar de 2026, com a estreia dinâmica do VF-26 realizada no circuito de Fiorano. O primeiro contacto com o novo carro coube a Oliver Bearman, num teste efetuado na pista da Ferrari, apenas um dia depois do shakedown do SF-26.

A formação norte-americana voltará a utilizar motores Ferrari na próxima temporada e inicia 2026 com uma nova designação oficial, fruto do acordo de patrocínio principal com a Toyota Gazoo Racing, passando a competir como TGR Haas F1 Team.

Com esta saída para a pista, a Haas junta-se a Audi, Cadillac, Racing Bulls, Mercedes, Ferrari e Alpine no grupo de equipas que já testaram os respetivos projetos para o novo ciclo regulamentar. Cadillac, Mercedes e Alpine efetuaram os seus shakedowns em Silverstone, enquanto a Audi escolheu Barcelona e a Racing Bulls optou por Imola.

Por outro lado, McLaren, Aston Martin, Red Bull e Williams continuam sem rodar com os novos carros antes do teste coletivo à porta fechada em Barcelona, que arranca na próxima segunda-feira. No caso da Williams, tudo indica que a equipa nem sequer marcará presença nessa sessão, devido a dificuldades em ultrapassar os testes de impacto exigidos pela FIA.