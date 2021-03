F1: Haas já foi para a pista

O VF-21 já foi para a pista. O novo monolugar da equipa americana fez hoje o shakedown, depois de ter ontem ligado o motor Ferrari pela primeira vez.

A Haas apenas fez a integração do motor no Bahrein devido às restrições nas viagens e fez o “fire-up” e hoje testou em pista o novo monolugar que amanhã será testado, tal como o resto do pelotão da F1 que terá três dias para afinar os pormenores para a época 2021. Nikita Mazepin fez os 100km permitidos no “dia de filmagem”.