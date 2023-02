F1: Haas fez o shakedown do seu VF-23 | AutoSport

A Haas já colocou em pista o seu novo monolugar, o VF-23. Com os testes de inverno cada vez mais próximos, as equipas têm aproveitado os últimos dias para testar as novas máquinas pela primeira vez. Depois de a Red Bull e da Alfa Romeo terem levado os carros para a pista, foi a vez da Haas, com Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen presentes.

The wait is over! The #VF23 is on track for the first time 🙌#HaasF1 pic.twitter.com/btFfYp4RuY — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 11, 2023