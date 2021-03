F1: Haas fez alterações no carro depois do acidente de Grosjean

Depois de conhecer as conclusões da investigação sobre o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de F1, a Haas revelou ter feito alterações no carro de 2021. “Aprende-se sempre com estas situações. Seguimos todas as regras, não havia nada de errado com o carro, mas o que aconteceu foi um acidente muito estranho em que metade do chassis foi arrancado. Por isso procurámos soluções para pequenas coisas e existindo, uma solução melhor, devemos sempre tentar adotá-la”, disse o chefe da equipa Haas, Gunther Steiner: “A mudança mais visível que fizemos foi na tampa de enchimento do combustível que agora já não está fixada ao chassis, e estamos também a trabalhar no encosto de cabeça para o tornar mais pequeno e agora já não fica preso. Decidimos mudar porque pensámos que era melhor ter algo diferente”, disse Steiner à italiana Autosprint.