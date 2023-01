F1: Haas faz o shakedown do novo VF-23 a 11 de fevereiro | AutoSport

O mundo ficou hoje a conhecer as cores do novo VF-23. Com um esquema de cores preto e branco, com as cores da MoneyGram em destaque. Para já conhecemos apenas as cores do carro. O carro propriamente dito deverá ir para a pista apenas a 11 de fevereiro.

O carro de 2023 fará o shakedown em Silverstone antes de o carro ser transportado para o Bahrein para testes de pré-época de 23-25 de fevereiro. A Haas é a primeira equipa a revelar as cores para a próxima época, com a Red Bull a ser a próxima, com um lançamento agendado para Nova Iorque na sexta-feira, seguida de Williams e Alfa Romeo na próxima semana.