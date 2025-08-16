F1: Haas evitou um desastre graças a um “palpite”
O chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu, admitiu ter ficado “doente” ao ver os seus pilotos nas últimas posições nos treinos livres para a abertura da temporada de 2025 da Fórmula 1, na Austrália. O problema foi rapidamente identificado: instabilidade em alta velocidade no VF-25, agravada pelas irregularidades do asfalto nas curvas 9 e 10 de Albert Park — algo que não se manifestara nos testes de pré-temporada. Tal poderia significar uma época desastrosa.
Para encontrar a origem da falha, a equipa reviu passo a passo as evoluções introduzidas desde o VF-24 até ao novo chassis. Komatsu explicou que as limitações nos testes aerodinâmicos em túnel de vento dificultaram a avaliação do comportamento do piso em condições reais, já que certas situações não podem ser simuladas sem risco de danificar o equipamento.
Modificação arriscada
Sem tempo para validar uma solução no túnel de vento, a Haas introduziu em Suzuka uma alteração baseada num “palpite fundamentado”. Apesar do risco, a atualização funcionou, revelando melhorias evidentes em circuitos com curvas rápidas e elevada carga aerodinâmica. Testes posteriores confirmaram que o diagnóstico e a solução estavam corretos.
“Não é possível testar o carro atual rente ao solo no túnel de vento, porque se parte a correia, e certas condições não podem ser replicadas”, explicou Komatsu ao motorsport.com. “Tínhamos uma métrica que achávamos boa, porque no ano passado não enfrentámos este problema — ao contrário de outras equipas que já estavam mais à frente. Mas até o vermos acontecer, não sabíamos que a nossa metodologia de CFD e túnel de vento não era capaz de o prever.”
“Não foi um tiro no escuro, foi um palpite fundamentado”
O japonês admitiu que a métrica usada “não era suficientemente boa” e que o limite definido “era demasiado agressivo”. Com o problema identificado, a prioridade foi encontrar uma forma de reduzir o efeito no carro.
“Não foi um tiro no escuro, foi um palpite fundamentado. Analisámos tudo e, com o nosso melhor entendimento, concluímos: ‘Achamos que este é o problema’. E felizmente funcionou.”
