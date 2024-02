F1: Haas estará no Barém concentrada na gestão dos pneus | AutoSport

Ainda antes dos testes coletivos começarem – na próxima quarta-feira, 21 de fevereiro – a Haas colocou o VF-24 em pista no Circuito de Sakhir para mais um dia de filmagens, desta vez com Kevin Magnussen ao volante. Para os três dias de preparação da temporada de 2024, o foco da equipa norte-americana está na recolha de dados sobre a gestão dos pneus, algo que deu muitos problemas à Haas na época passada.

