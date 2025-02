F1: Haas estabelece ordens de equipa

O chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu, vai estabelecer regras claras para Esteban Ocon e o estreante Oliver Bearman antes da temporada de F1 de 2025 para evitar confrontos entre colegas de equipa. A equipa tem um historial de incidentes dentro da equipa, mas a Komatsu insiste que tais problemas devem ser evitados desde o primeiro dia.

Embora reconheça os conflitos anteriores de Ocon com os colegas de equipa, Komatsu continua confiante em ambos os pilotos, salientando a maturidade de Bearman e o seu forte desempenho no simulador da Ferrari e nos carros da Haas para 2023-24. Também rejeita as comparações com a conturbada era Mazepin-Schumacher da Haas, concentrando-se antes nas lições de 2024.

“Não espero que haja contactos com os colegas de equipa, nem desistências, por causa disso. Veja-se o ano passado – o Kevin é um piloto duro e o Kevin e o Nico, o mais próximo que estivemos de um problema, que não se tornou um problema, foi na Áustria, certo? Mas isso deve-se em parte ao facto de termos funcionado de uma forma não perfeita em termos de tempo de paragem nas boxes. Não nos ajudámos a nós próprios. Por isso, como equipa, não devíamos estar a criar essas confusões. Mas, também, com a compreensão mútua como companheiros de equipa, as regras de jogo seriam perfeitamente claras.”

Komatsu acredita que Bearman e Ocon formam uma forte dupla e vê Bearman como mais do que um simples estreante, dadas as suas impressionantes performances de qualificação em Baku e Interlagos. Está otimista quanto ao potencial da dupla e à forma como contribuirão para o progresso da equipa.