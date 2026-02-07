F1: Haas espera mais de Esteban Ocon

Ayao Komatsu reconhece desempenho abaixo do esperado mas elogia evolução na pré‑época

Ayao Komatsu, diretor da Haas, reconheceu que a equipa “esperava mais” de Esteban Ocon em 2025, mas acredita que o piloto francês poderá ter um papel mais relevante nesta nova época. Depois de um ano de adaptação complicado, Komatsu destaca o “entendimento mútuo” alcançado durante o inverno e o progresso demonstrado nos primeiros testes de 2026, realizados em Barcelona.

Ajustes após uma temporada difícil

Ocon, que ingressou na Haas no início de 2025 após cinco anos na Alpine, terminou atrás do estreante Ollie Bearman no Campeonato de Pilotos. Embora ambos tenham registado desempenhos equilibrados em corrida, Bearman superou o francês em qualificação (14‑10). Komatsu admitiu que a equipa e o piloto partilham responsabilidades pelos resultados abaixo das expectativas. “Houve situações em que não conseguimos dar a Ocon um carro equilibrado, e outras em que ele próprio não se adaptou. Faltou velocidade em circuitos como Baku, mas por vezes recuperou, como em Abu Dhabi, quando passou de um mau início a um excelente sétimo lugar”, afirmou.

Confiança renovada para a nova temporada

O responsável japonês elogiou a evolução do piloto durante o shakedown de Barcelona e o trabalho conjunto com Bearman. “O feedback entre ambos foi muito semelhante, o que é importante com os novos regulamentos. Ocon compreende agora melhor a forma de trabalhar da equipa e está preparado para contribuir mais”, concluiu Komatsu.

A Haas regressará à pista no Bahrein, nos testes oficiais de pré‑temporada, numa época em que espera contar com ambos os pilotos ao mais alto nível.

FOTO HAAS F1