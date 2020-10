F1: Haas espera aproveitar o desconhecimento da pista de Portimão

Não tem sido um ano fácil para a Haas, com performances longe do que já conseguiram no passado. Guenther Steiner acredita que a visita a circuitos onde todos começam do zero pode ajudar a sua equipa.

“Acho que este ano, com exceção das pistas de alta velocidade como Monza e Spa, o resto dos circuitos são muito semelhantes”, disse Steiner.

“Desde que não tenhamos retas realmente longas, o carro está exatamente onde estamos – e não é nosso melhor ano. Em geral, gosto do desafio de ter uma nova pista e da oportunidade de aprender coisas novas. Parece que nessas circunstâncias temos um desempenho melhor. Com mais incógnitas, há mais coisas que trazemos para a mesa que podem ajudar. Não temos os recursos das equipas maiores e a experiência de muitos anos em circuitos.

“Cada nova pista tem novos desafios e parece que aos novos desafios os nossos rapazes reagem muito rapidamente. Esperemos que isso aconteça também em Portimão.”